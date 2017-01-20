Жоау Педру пополнил состав «Лос-Анджелес Гэлакси»
Сегодня, 01:51 | Источник: ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Фото: Твиттер ФК "Лос-Анджелес Гэлакси" | Редакция: Павел Молочный
Португальский полузащитник Жоау Педру перешел из «Витории Гимараеш» в «Лос-Анджелес Гэлакси».
В текущем сезоне чемпионата Португалии на счету 23-летнего хавбека 1 гол в 17 матчах.
OFFICIAL: #LAGalaxy sign Portuguese midfielder João Pedro: https://t.co/Ls5eXEM5DZ pic.twitter.com/JhJcCy1JPj
— LA Galaxy (@LAGalaxy) 19 января 2017 г.
Напомним, недавно «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал экс-полузащитника «Шальке» Джермейна Джонса.
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