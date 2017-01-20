Жоау Педру пополнил состав «Лос-Анджелес Гэлакси»

Португальский полузащитник Жоау Педру перешел из «Витории Гимараеш» в «Лос-Анджелес Гэлакси».

В текущем сезоне чемпионата Португалии на счету 23-летнего хавбека 1 гол в 17 матчах.

Напомним, недавно «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал экс-полузащитника «Шальке» Джермейна Джонса.