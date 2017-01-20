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Непомнящий: «В противовес Моуриньо поставлю Бердыева»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Непомнящий Валерий , Бердыев Курбан , Моуриньо Жозе , Клопп Юрген
Сегодня, 02:14 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный российский тренер Валерий Непомнящий провел параллель между наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, а также отметил, что ему импонирует немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль»:

«Работу тренера можно оценить по двум категориям: растет ли его команда и добивается ли она результатов. По этим показателям судить очень просто. Большинство ведущих тренеров сейчас на виду и на слуху. Но лично мне очень симпатичен Юрген Клопп. Вы знаете, это человек, который сделал себя сам. Я не хочу сказать, что он завоевал множество титулов, но то, как он растет и каким образом он передаёт свою философию своим игрокам — это мне очень нравится.

Если говорить о других специалистах, то Жозе Моуриньо мне не очень симпатичен. Но я очень его уважаю, как специалиста. Дело в том, что его умение внушить игрокам дух победителей где-то потерялось Из-за этого ему приходится в некоторых ситуациях быть немного эпатажным перед своими коллегами и журналистами. Плюс сейчас он сбился на достаточно примитивный футбол. Но пять же, это сугубо мое мнение.

В противовес Моуриньо я могу поставить Курбана Бердыева, который работал с несколькими командами. Но у него в каждой команде все было иначе. Он работает в тех условиях, в которых окажется. У Бердыева нет возможности приобретать игроков экстра-класса. Он работает с теми игроками, которые у него есть и поднимает их до нужного уровня. У Моуриньо же в наличии отличные игроки, но развить их до нужного уровня ему не удается».

Накануе матча 21-го тура АПЛ между «Липерпулем» и МЮ Клопп отметил, что в нем, как и в Моуриньо, живет спортивная злость.

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