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Робиньо вызван в сборную Бразилии на матч памяти жертв авиакатастрофы

Матч: БразилияБразилия-:-КолумбияКолумбия
Начало матча: 26.01.2017, 02:45
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Сборные 2017, Заграница: события, Робиньо
Сегодня, 02:33 | Источник: Espn.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», попал в состав сборной Бразилии на товарищеский матч против Колумбии, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба «Шапекоэнсе». Для 32-летнего футболиста этот матч за национальную команду станет первым за последние полтора года.

Напомним, сборная Бразилии специально для этого матча была составлена только из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Встреча пройдет в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» 26 января в 2:45 по мск. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».

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