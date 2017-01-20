Робиньо вызван в сборную Бразилии на матч памяти жертв авиакатастрофы

Экс-форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» Робиньо, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», попал в состав сборной Бразилии на товарищеский матч против Колумбии, посвященный памяти погибших в авиакатастрофе игроков клуба «Шапекоэнсе». Для 32-летнего футболиста этот матч за национальную команду станет первым за последние полтора года.

Напомним, сборная Бразилии специально для этого матча была составлена только из игроков, выступающих в национальном чемпионате. Встреча пройдет в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» 26 января в 2:45 по мск. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».