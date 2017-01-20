«Аякс» намерен перехватить у «Милана» Деулофеу

В борьбу за нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу включился амстердамский «Аякс».

Согласно источнику, голландцы видят в 22-летнем игроке замену уходящему форварду Анвару Эль-Гази.

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ранее сообщил, что готов отпустить Деулофеу в другоку клуб. Напомним, в услугах итальянца также заинтересованы "Милан и «Рома».