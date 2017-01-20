«Аякс» намерен перехватить у «Милана» Деулофеу
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Эвертон, Милан, Рома, Деулофеу Жерар, Эль-Гази Анвар
Сегодня, 02:50 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
В борьбу за нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу включился амстердамский «Аякс».
Согласно источнику, голландцы видят в 22-летнем игроке замену уходящему форварду Анвару Эль-Гази.
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ранее сообщил, что готов отпустить Деулофеу в другоку клуб. Напомним, в услугах итальянца также заинтересованы "Милан и «Рома».
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