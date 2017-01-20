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Трабукки: «Очень известный тренер расспрашивал Карреру о Марио Фернандесе»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Спартак М, Каррера Массимо , Фернандес Марио
Сегодня, 03:03 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что известный мировой специалист интересовался мнением главного тренера «Спартака» Массимо Карреры по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандеса:

«Накануне один очень-очень известный мировой тренер звонил Массимо Каррере и спрашивал, что он думает о Марио Фернандесе».

Напомним, в декабре появилась информация о том, что защитником московских «армейцев» интересуется «Барселона».

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