Трабукки: «Очень известный тренер расспрашивал Карреру о Марио Фернандесе»

Футбольный агент Марко Трабукки сообщил, что известный мировой специалист интересовался мнением главного тренера «Спартака» Массимо Карреры по поводу защитника ЦСКА Марио Фернандеса:

«Накануне один очень-очень известный мировой тренер звонил Массимо Каррере и спрашивал, что он думает о Марио Фернандесе».

Напомним, в декабре появилась информация о том, что защитником московских «армейцев» интересуется «Барселона».