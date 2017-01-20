Энрике: «„Проклятие Аноэты“ – теперь не больше, чем просто история»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Отметим, что сине-гранатовые впервые с 2007 года обыграли «Реал» на их домашнем стадионе «Аноэта».

«„Проклятие Аноэты“? Я уже побеждал здесь в качестве игрока, но будучи тренером – это было впервые. Теперь это не больше, чем просто история.

Это был тяжелый матч, но только потому, что „Реал Сосьедад“ всегда играет на должном уровне. Я доволен результатом, хотя ответная игра наверняка приподнесет нам некоторые проблемы. Но тот факт, что мы одержали победу в этом матче, является для нас хорошей новостью», – отметил Луис Энрике.