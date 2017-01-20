Энрике: «„Проклятие Аноэты“ – теперь не больше, чем просто история»
Сегодня, 03:30 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Отметим, что сине-гранатовые впервые с 2007 года обыграли «Реал» на их домашнем стадионе «Аноэта».
«„Проклятие Аноэты“? Я уже побеждал здесь в качестве игрока, но будучи тренером – это было впервые. Теперь это не больше, чем просто история.
Это был тяжелый матч, но только потому, что „Реал Сосьедад“ всегда играет на должном уровне. Я доволен результатом, хотя ответная игра наверняка приподнесет нам некоторые проблемы. Но тот факт, что мы одержали победу в этом матче, является для нас хорошей новостью», – отметил Луис Энрике.
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18 января 2017
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Ну не везло Барсе на Аноэте,так проклятье тут причем,есди проклятье так сходил бы к бабке она бы его махом Отварчиками бы сняла.
А так то Барсу и всех болельщиков с долгожданной победой над Сосьедадом.