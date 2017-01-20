Спаллетти: «Наингголан сделан из особого теста»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти, подводя итоги матча 1/8 финала Кубка Италии с «Сампдорией», в котором римляне добились разгромной победы (4:0), особо отметил полузащитника своей команды Раджу Наингголана, отличившегося дублем:

«Мы следовали намеченному плану игры, но „Сампдория“ оказывала на нас серьезное давление в первой половине встречи, быстрее обращаясь с мячом, что доставляло нам определенные проблемы. Нам потребовалось некоторое время, чтобы найти правильный темп игры, и после перерыва дела пошли лучше.

Наингголан сделан из особого теста. Это сильный игрок, способный сыграть на любой позиции. Но он нуждается в свободе перемещений. Если его пригвоздить к одному месту, он сможет бороться. Но такой породистый футболист должен получать больше свободы и иметь возможность следовать своим инстинктам».