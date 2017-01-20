Адриано: «Нападающие живут голами. Если забью „Зениту“ – буду счастлив»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметил, что будет очень рад забить «Зениту» – команде своего бывшего наставника Мирчи Луческу. Ранее бразилец также признавался, что матч против Луческу является для него принципиальным.

«Сейчас мне нет разницы, против кого играть. Так сложилось, что Мирча Луческу стал моим соперником, вернее, тренером команды соперников. Да, он дал мне многое. Дал уверенность в своих силах, возможность раскрыться по-настоящему, показать себя в европейском футболе. И я благодарен ему за все это. В то же время, для меня в этом нет никакой проблемы. Да, я помню свою историю, но сейчас главный тренер моей команды – Массимо Каррера. Именно он ведет меня вперед. И я буду играть за него и за свой новый клуб. А против кого – неважно, будь это Луческу или кто-либо другой.

Принципиально ли для меня забить „Зениту“? Нападающие живут голами. Если забью – буду счастлив. Понятно, что очень важно будет показать себя в матче против „Зенита“, напомнить о себе Луческу. Но самое важное тут в том, что „Зенит“ – принципиальный соперник „Спартака“, конкурент, который пытается догнать нас. Буду искать возможность забивать всем командам, не только „Зениту“. Но и в матче с ним буду очень стараться», – заявил Адриано.