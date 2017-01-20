Клаессон близок к переходу в «Краснодар»

Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон может стать новичком «Краснодара».

Спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон подтвердил информацию о переговорах с «быками» по 25-летнему хавбеку, а также сообщил, что Клаессон отправился в Россию, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «Краснодара».