Клаессон близок к переходу в «Краснодар»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Эльфсборг, Клаессон Виктор
Сегодня, 04:58 | Источник: fotbolldirekt.se | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон может стать новичком «Краснодара».
Спортивный директор шведского клуба Стефан Андреассон подтвердил информацию о переговорах с «быками» по 25-летнему хавбеку, а также сообщил, что Клаессон отправился в Россию, чтобы ознакомиться с инфраструктурой «Краснодара».
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