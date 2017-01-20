«Оренбург» подписал контракт с Сиваковым
Сегодня, 05:35 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Павел Молочный
Белорусский защитник и полузащитник Михаил Сиваков официально стал игроком «Оренбурга».
Ранее 29-летний игрок выступал за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюлте-Варегем», «Вислу», «Кальяри», «Пьяченцу» и одесский «Черноморец». Последним клубом Сивакова была луганская «Заря».
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