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«Оренбург» подписал контракт с Сиваковым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Оренбург, Заря, Сиваков Михаил
Сегодня, 05:35 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Павел Молочный

Белорусский защитник и полузащитник Михаил Сиваков официально стал игроком «Оренбурга».

Ранее 29-летний игрок выступал за БАТЭ, «Габалу», «Гомель», «Зюлте-Варегем», «Вислу», «Кальяри», «Пьяченцу» и одесский «Черноморец». Последним клубом Сивакова была луганская «Заря».

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