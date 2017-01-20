Источник: «Перес рассчитывает продать Роналду до истечения контракта»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен продать нападающего Криштиану Роналду до того, как истечет срок контракта португальца с «Королевским клубом». Действующее соглашение 31-летнего футболиста с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года.

Сообщается, что Перес рассчитывает расстаться с Роналду по окончании сезона-2018/19. Источник предполагает, что в 2019 году форвард, скорее всего, решит перебраться в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в МЛС.

Напомним, не так давно Перес отозвался о Роналду, как о легенде «Реала».