«Милан» сделал «Эвертону» заключительное предложение по Деулофеу

«Милан» предпринял последнюю попытку приобрести нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу. Об этом сообщил гендиректор итальянского клуба Адриано Галлиани.

Согласно источнику, «россонери» предложили «Эвертону» отпустить игрока в аренду с правом выкупа за 18 млн евро. Ранее сообщалось, что «ириски» требуют, чтобы в договоре значился пункт об обязательном выкупе футболиста по истечении сезона.

Напомним, в услугах 22-летнего форварда также заинтересован амстердамский «Аякс».