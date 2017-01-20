«Милан» сделал «Эвертону» заключительное предложение по Деулофеу
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Эвертон, Деулофеу Жерар, Галлиани Адриано
Сегодня, 06:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Милан» предпринял последнюю попытку приобрести нападающего «Эвертона» Жерара Деулофеу. Об этом сообщил гендиректор итальянского клуба Адриано Галлиани.
Согласно источнику, «россонери» предложили «Эвертону» отпустить игрока в аренду с правом выкупа за 18 млн евро. Ранее сообщалось, что «ириски» требуют, чтобы в договоре значился пункт об обязательном выкупе футболиста по истечении сезона.
Напомним, в услугах 22-летнего форварда также заинтересован амстердамский «Аякс».
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