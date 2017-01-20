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Непомнящий: «Руководство „Томи“ не думало о завтрашнем дне»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Томь, Непомнящий Валерий
Сегодня, 06:21 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о том, что проблемы с финансированием у томского клуба начались уже давно:

«Когда я покидал „Томь“, мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не все гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днём.

Стоило ли выходить тогда „Томи“ в Премьер-Лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполняться. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.

Но еще раз повторюсь, я не представляю, как, даже при таких условиях, тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьезные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановиться на достигнутом».

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