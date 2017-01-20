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Адриано: «Если понадобится, сыграю по схеме в два нападающих»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Интернасьонал, Адриано Луис, Зе Луиш
Сегодня, 06:54 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Спартака» Луис Адриано отметил, что в новой команде готов сыграть на любой позиции:

«Понятно, что у нас [с Зе Луишем] будет какая-то борьба, конкуренция. Но сейчас не стоит загадывать, кто будет в стартовом составе, а кто – на лавке. Я не думаю об этом. А думаю только о том, чтобы тренироваться и играть. И настраиваю себя позитивно.

Могу ли вспомнить навыки игры оттянутым форвардом и сыграть вместе с Зе Луишем? Нет никаких проблем! Надо – сыграю по схеме в два нападающих, надо – оттянутого форварда. Как тренер решит, так и будет. Что же касается опыта игры в оттяжке в „Интернасьонале“, он, если честно, небольшой. Я мало играл на этой позиции. Но проблем с тем, чтобы выйти на любое место, которое отведет мне тренер, и сделать там все, что окажется в моих силах, не будет».

Новичок красно-белых также признался, что будет очень рад забить гол «Зениту».

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