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«Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Фенербахче, Эрнанес
Сегодня, 07:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Турецкий «Фенербахче» намерен усилиться полузащитником «Ювентуса» Эрнанесом.

Как сообщает источник, туринский клуб уже получил предложение от «Фенербахче» об аренде хавбека с правом его выкупа по окончании сезона за 5 млн евро.

Также отмечается, что руководство «Старой синьоры» не хочет отдавать 31-летнего бразильца в аренду, но готово продать его сразу в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Эрнанес был близок к переходу в «Дженоа».

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