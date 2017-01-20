«Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса

Турецкий «Фенербахче» намерен усилиться полузащитником «Ювентуса» Эрнанесом.

Как сообщает источник, туринский клуб уже получил предложение от «Фенербахче» об аренде хавбека с правом его выкупа по окончании сезона за 5 млн евро.

Также отмечается, что руководство «Старой синьоры» не хочет отдавать 31-летнего бразильца в аренду, но готово продать его сразу в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Эрнанес был близок к переходу в «Дженоа».