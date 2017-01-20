«Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса
Сегодня, 07:17 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Турецкий «Фенербахче» намерен усилиться полузащитником «Ювентуса» Эрнанесом.
Как сообщает источник, туринский клуб уже получил предложение от «Фенербахче» об аренде хавбека с правом его выкупа по окончании сезона за 5 млн евро.
Также отмечается, что руководство «Старой синьоры» не хочет отдавать 31-летнего бразильца в аренду, но готово продать его сразу в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Эрнанес был близок к переходу в «Дженоа».
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