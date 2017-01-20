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Венгер: «Китай? Так просто топ-лигу не создать»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Венгер Арсен
Сегодня, 07:42 | Источник: Guardian.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер полагает, что должно пройти еще немало времени, прежде чем китайский чемпионат можно будет сравнивать с английской Премьер-Лигой:

«Топ-лигу так просто не создать. Если ты хочешь стать футболистом, то ты будешь стремиться играть в лучшей лиге с лучшими игроками. Затем придет желание по максимуму совместить это с деньгами. На данный момент лучше всего эта комбинация работает в Англии. Но профессиональный футбол в Англии был создан 150 лет. И знаете, мы до сих пор продолжаем его улучшать.

Для Китая это все ново. Я хорошо знаком с ситуацией. Когда я приехал в Японию в 1995 году, профессиональному футболу исполнилось только три года. Вы многого ожидаете от людей, у которых нет культуры профессионального футбола. Так что это займет время.

Но Китай продвинулся вперед. Они пытаются продвигать футбол, и я рад, что он стал популярен в Китае. Я также ожидаю, что подобное скоро произойдет и в Индии».

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