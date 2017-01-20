Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии
Сегодня, 08:21 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер отказался от возможности возглавить сборную Норвегии.
Сообщается, что 43-летний специалист получал предложение от Федерации футбола Норвегии, однако предпочел сконцентрироваться на клубной работе.
Напомним, что ранее из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку бывший рулевой «викингов» Пер-Матиас Хёгмо.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Набирает популярность проект, который понравился Унаи Эмери. «Соккер.ру» разбирается в системе подсчета репутации элитных тренеров и называет первую двадцатку.
Или войдите через