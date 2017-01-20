Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии

Главный тренер «Мольде» Оле-Гуннар Сульшер отказался от возможности возглавить сборную Норвегии.

Сообщается, что 43-летний специалист получал предложение от Федерации футбола Норвегии, однако предпочел сконцентрироваться на клубной работе.

Напомним, что ранее из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку бывший рулевой «викингов» Пер-Матиас Хёгмо.