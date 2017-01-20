Мертезакер: «„Арсенал“ поступил правильно, продлив контракт с Косьельни»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Мертезакер Пер, Косьельни Лоран
Сегодня, 08:55 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер доволен тем, что клуб продлил контракт с оборонцем Лораном Косьельни:
«Я работаю рядом с Лораном с тех пор, как сам перешел в „Арсенал“. Здорово наблюдать за тем, как он прогрессирует.
Он улучшил в себе многие навыки: игру в обороне, общение с партнерами, он стал ключевой фигурой в команде.
Это топ-защитник, я рад выступать с ним в одной команде. Клуб принял правильное решение, продлив с ним контракт».
Напомним, что накануне «Арсенал» продлил сотрудничество и с самим Мертезакером.
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