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«Интер» попробует приобрести у «Ромы» Маноласа за 40 млн евро

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Интер, Манолас Константинос
Сегодня, 09:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, «Интер» летом намерен приобрести у «Ромы» защитника Константиноса Маноласа.

Сообщается, что «нерадзурри» ведут переговоры с игроком и его агентом и готовы заплатить «волкам» за грека порядка 40 млн евро.

Напомним, что 25-летним Маноласом также интересуется «Манчестер Юнайтед».

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