«Интер» попробует приобрести у «Ромы» Маноласа за 40 млн евро

По информации итальянских СМИ, «Интер» летом намерен приобрести у «Ромы» защитника Константиноса Маноласа.

Сообщается, что «нерадзурри» ведут переговоры с игроком и его агентом и готовы заплатить «волкам» за грека порядка 40 млн евро.

Напомним, что 25-летним Маноласом также интересуется «Манчестер Юнайтед».