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Чалов: «Самое яркое воспоминание юношества – пять голов „Спартаку“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Чалов Фёдор
Сегодня, 09:22 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поведал о том, что с детства поддерживал «армейцев», а также рассказал о самом ярком воспоминании в карьере - пента-трике в ворота «Спартака» в матче между юношескими командами:

«С детства за ЦСКА – это про меня. Папа, брат болели за „красно-синих“ – и меня приобщили. Помню, лет в пять смотрел с Даней финал Кубка России. Наши проиграли „Локомотиву“, но мы остались верны команде. В школу ЦСКА попал транзитом через „Юный динамовец“: туда сначала только брата пригласили – я в комплекте пошел. Через год Игорь Юрьевич Гусев, тренер, сказал, что нужно двигаться дальше, и устроил просмотр у Павла Григорьевича Коваля в ЦСКА. С семи лет я официально „армеец“. Подавал мячи старшим – сначала дублёрам, потом основе. Во все глаза на Вагнера глядел…

Я всегда играл нападающего. Забивал. Статистику не вел, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста „лучшего бомбардира“ взял. Но самое яркое воспоминание юношества – пять голов „Спартаку“. Как на крыльях летал – ощущения нереальные! Перед юношеским чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли – добавили уверенности».

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