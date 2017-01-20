До конца января «Барселона» предложит Месси новый контракт

По информации источника, до конца текущего месяца «Барселона» предложит своему нападающему Лионелю Месси новый контракт.

Сообщается, что новое трудовое соглашение сделает аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В «Барселоне» надеются, что Месси будет играть за каталонский клуб до окончания карьеры.