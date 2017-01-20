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До конца января «Барселона» предложит Месси новый контракт

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 09:30 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, до конца текущего месяца «Барселона» предложит своему нападающему Лионелю Месси новый контракт.

Сообщается, что новое трудовое соглашение сделает аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В «Барселоне» надеются, что Месси будет играть за каталонский клуб до окончания карьеры.

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