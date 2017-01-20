До конца января «Барселона» предложит Месси новый контракт
Сегодня, 09:30 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, до конца текущего месяца «Барселона» предложит своему нападающему Лионелю Месси новый контракт.
Сообщается, что новое трудовое соглашение сделает аргентинца самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
В «Барселоне» надеются, что Месси будет играть за каталонский клуб до окончания карьеры.
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доит Барсу,как дойную корову))
Потихоньку из футболиста превратился в "футбольный продукт".....
гений безусловный, но все таки бабло это зло