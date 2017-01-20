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32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан»

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Милан, Мальдини Паоло
Сегодня, 09:42 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь

20 января 1985 года в матче против «Удинезе» на тот момент 16-летний защитник «Милана» Паоло Мальдини дебютировал за «россонери».

Мальдини верой и правдой служил «Милану» на протяжении 25 сезонов, сыграв за клуб в 647 матчах, в которых отметился 29 голами.

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