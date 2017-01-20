32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан»
Сегодня, 09:42 | Источник: Твиттер Squawka | Редакция: Антон Белюсь
20 января 1985 года в матче против «Удинезе» на тот момент 16-летний защитник «Милана» Паоло Мальдини дебютировал за «россонери».
Мальдини верой и правдой служил «Милану» на протяжении 25 сезонов, сыграв за клуб в 647 матчах, в которых отметился 29 голами.
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Нельзя,нельзя чтобы он оставался вне Милана и дальше.
Сейчас таких нет к сожалению. Большие деньги испортили настоящий футбол с середины нулевых где-то. Какие имена были в 90-е, начало 00.... умные и в тоже время романтики футбола что-ли, при этом настоящие мужики: Мальдини, Дель Пьеро, Гаттузо, Анри, Бергамп Зидан и тд и тд и тд
Представляю фразу например: Папа Эрика Кантоны настаивает на переходе своего сыночка в Париж так как там вкусные круасаны))))