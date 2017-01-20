32 года назад Мальдини дебютировал за «Милан»

20 января 1985 года в матче против «Удинезе» на тот момент 16-летний защитник «Милана» Паоло Мальдини дебютировал за «россонери».

Мальдини верой и правдой служил «Милану» на протяжении 25 сезонов, сыграв за клуб в 647 матчах, в которых отметился 29 голами.