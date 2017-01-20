Селихов: «Меня радует атмосфера в „Спартаке“»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, недавно перебравшийся в московский клуб из «Амкара», рассказал, что адаптация в рядах новой команды проходит для него легко:

«Как меня встретили в „Спартаке“? На редкость тепло. Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует.

Успел ли почувствовать разницу между „Амкаром“ и таким топ-клубом, как „Спартак“? Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл».