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Селихов: «Меня радует атмосфера в „Спартаке“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Селихов Александр
Сегодня, 09:51 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, недавно перебравшийся в московский клуб из «Амкара», рассказал, что адаптация в рядах новой команды проходит для него легко:

«Как меня встретили в „Спартаке“? На редкость тепло. Все ребята дружелюбные, и атмосфера в коллективе радует.

Успел ли почувствовать разницу между „Амкаром“ и таким топ-клубом, как „Спартак“? Честно говоря, я всегда думаю только о том, чтобы профессионально подходить к своей работе. И для меня это самое главное, в какой бы команде я ни играл».

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