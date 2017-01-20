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Де Хеа: «МЮ должен сражаться за победу на четырёх фронтах»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Де Хеа Давид
Сегодня, 10:23 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает, что «красные дьяволы» должны сражаться за победу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы:

«Мы участвуем в четырех турнирах, и нам нужно сражаться за победу в каждом из них.

Мы „Манчестер Юнайтед“. Мы близки к тому, чтобы выйти в финал Кубка Лиги, а также нам нужно готовиться к матчу чемпионата против „Сток Сити“.

Мы хотим побеждать. Мы переживаем хороший отрезок, нам нужно оставаться на этом уровне, а там будет видно, на каком месте мы закончим чемпионат».

Ранее сообщалось, что МЮ активирует пункт в контракте Де Хеа о продлении сотрудничества до 2020 года.

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