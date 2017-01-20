Де Хеа: «МЮ должен сражаться за победу на четырёх фронтах»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа считает, что «красные дьяволы» должны сражаться за победу в АПЛ, Кубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы:

«Мы участвуем в четырех турнирах, и нам нужно сражаться за победу в каждом из них.

Мы „Манчестер Юнайтед“. Мы близки к тому, чтобы выйти в финал Кубка Лиги, а также нам нужно готовиться к матчу чемпионата против „Сток Сити“.

Мы хотим побеждать. Мы переживаем хороший отрезок, нам нужно оставаться на этом уровне, а там будет видно, на каком месте мы закончим чемпионат».

Ранее сообщалось, что МЮ активирует пункт в контракте Де Хеа о продлении сотрудничества до 2020 года.