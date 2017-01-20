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Президент «Лиона»: «Нам потребуется ещё 48 часов, чтобы завершить трансфер Депая»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 10:49 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола дал понять, что в ближайшие двое суток вингер «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай станет игроком французского клуба:

«Мы сделали ставку на игрока, который хочет показать свой невероятный талант. Им интересовались многие клубы после двух его фантастических сезонов в Нидерландах. Когда вы видите, как он развивается, то складывается ощущение, что он очень хочет продемонстрировать свой талант. Надеемся, что мы не будем разочарованы.

Для нас будет мечтой осуществить этот трансфер, ведь это именно тот игрок, которого мы искали.

На данный момент у нас есть принципиальная договоренность с МЮ, но нам еще предстоит составить контракт, и это довольно сложно, так как в нем прописано много различных бонусов. Думаю, трансфер Мемфиса обойдется нам в сумму около 16.5 млн евро, еще 8 млн будут прописаны в качестве бонусов. Для нас это крупные инвестиции.

Мы продолжаем переговоры, и, думаю, нам потребуется еще 48 часов, чтобы завершить трансфер».

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