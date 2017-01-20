Боккетти: «У меня были предложения от других команд, но я не хотел уходить из „Спартака“»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, накануне продливший контракт с «красно-белыми», дал понять, что в его планы не входила смена клубной прописки:

«Я всегда говорил, что хочу остаться в „Спартаке“ и играть именно в этой команде. Ситуацию с продлением моего контракта нельзя назвать нервной, просто мы вели переговоры - это нормальный процесс. У нас не было проблем с руководством клуба относительно продления моего соглашения. Да, у меня были предложения от других команд, но я не хотел никуда уходить.

Я читаю все, что пишут в прессе, и это не соответствует действительности. Я не думаю о том, какие условия или какой контракт у меня будет, для меня главное - играть в „Спартаке“ и приносить ему пользу. Я очень хочу стать чемпионом в составе „Спартака“

Перед продлением контракта я разговаривал не только с главным тренером, но и с другими людьми в клубе. Они видели, что я хотел остаться, а я видел, что они хотят, чтобы я продолжил играть за „Спартак“».