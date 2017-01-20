Йоветич: «Пересматривал свой гол в ворота „Реала“ раз десять»
Сегодня, 12:11 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Севильи» Стефан Йоветич, права на которого принадлежат «Интеру», рассказал, что много раз пересматривал мяч, забитый им в ворота «Реала», прервавший беспроигрышную серию «сливочных»:
«Я пересмотрел этот гол раз десять.
Когда мой агент сказал мне, что я перехожу в „Севилью“, я посмотрел календарь предстоящих матчей клуба. Увидев, что „Севилья“ трижды сыграет с „Реалом“ за 15 дней, я захотел как можно скорей присоединиться к клубу, чтобы принять участие хоть в одной из этих встреч.
Последние шесть месяцев были не самыми простыми для меня. Но теперь все изменилось. Я отлично себя чувствую. Хочу поблагодарить „Севилью“ за предоставленную возможность».
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