«Спартак» и ЦСКА поспорят за хавбека «Спортинга» Бруно Сезара

Полузащитник «Спортинга» Бруно Сезар попал в сферу трансферных интересов «Спартака» и ЦСКА.

Сообщается, что московские клубы уже сделали свои предложения «львам».

По информации источника, игрок существенно увеличит свою зарплату, если согласится на переезд в Россию.

В нынешнем розыгрыше Примейры 28-летний футболист провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что ЦСКА также ищет нападающего и интересуется нападающим «Юргордена» Майклом Олунгой.