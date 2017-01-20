«Спартак» и ЦСКА поспорят за хавбека «Спортинга» Бруно Сезара
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спортинг, Спартак М, ЦСКА, Сезар Бруно
Сегодня, 13:06 | Источник: zerozero.pt | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спортинга» Бруно Сезар попал в сферу трансферных интересов «Спартака» и ЦСКА.
Сообщается, что московские клубы уже сделали свои предложения «львам».
По информации источника, игрок существенно увеличит свою зарплату, если согласится на переезд в Россию.
В нынешнем розыгрыше Примейры 28-летний футболист провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, что ЦСКА также ищет нападающего и интересуется нападающим «Юргордена» Майклом Олунгой.
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А вот спартак - это да. Раза в 3-4 зп поднимет, это не проблем, другим способом в эту команду игрока не заманить))0
А вот спартак - это да. Раза в 3-4 зп поднимет, это не проблем, другим способом в эту команду игрока не заманить))0
Ты считаешь,что чем больше ты скинул - тем смешнее это видео станет?
Ну ведь просто за версту от тебя Тарасовкой пахнет.
Вот этот комментарий недостоин "немного троллинга":
ИГРОЧИШКА
Сегодня 10:09
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
ВАМ КОНЕБОМЖАТНЫМ НЕ ПОНЯТЬ ,ЧТО В БАНЮ ХОДЯТ И ПАРЯТСЯ НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ, ВАМ ЛИШЬ БЫ КОКС НЮХАТЬ ДА МАЗЯМИ ДРУГ ДРУГА МАЗАТЬ)
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А мой комментарий,где не было никаких оскорблений,а лишь факты, "достоин":
ЦСКА и спартак впринципе не могу "спорить".
Это команды разного уровня и амбиций.
Всем же понятно,если ЦСКА и спартак предлагают контракт какому-либо игроку,то игрок выберет тех,кто 15 лет выигрывает трофеи.
P/S. А вообще это утка,игроков пенсионного возраста,как раз подписывает вторая команда.
https://www.youtube.com/watch?v=MmzvnpeM8uw
Ну -ну.Интересно посмотреть.
Это команды разного уровня и амбиций.
Всем же понятно,если ЦСКА и спартак предлагают контракт какому-либо игроку,то игрок выберет тех,кто 15 лет выигрывает трофеи.
P/S. А вообще это утка,игроков пенсионного возраста,как раз подписывает вторая команда.
А вот спартак - это да. Раза в 3-4 зп поднимет, это не проблем, другим способом в эту команду игрока не заманить))0
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Бразилец...бывший игрок Бенфики...зарплата значительно увеличится...Что это за клуб такой еще один?)))Наверное,с Невы