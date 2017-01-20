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«Спартак» и ЦСКА поспорят за хавбека «Спортинга» Бруно Сезара

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спортинг, Спартак М, ЦСКА, Сезар Бруно
Сегодня, 13:06 | Источник: zerozero.pt | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спортинга» Бруно Сезар попал в сферу трансферных интересов «Спартака» и ЦСКА.

Сообщается, что московские клубы уже сделали свои предложения «львам».

По информации источника, игрок существенно увеличит свою зарплату, если согласится на переезд в Россию.

В нынешнем розыгрыше Примейры 28-летний футболист провел 16 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что ЦСКА также ищет нападающего и интересуется нападающим «Юргордена» Майклом Олунгой.

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