«Ницца» и «Бордо» намерены арендовать у «Зенита» Маурисио
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Ницца, Бордо, Маурисио
Сегодня, 13:17 | Источник: footmercato.net | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитником «Зенита» Маурисио интересуются «Ницца» и «Бордо».
По информации источника, французские клубы хотят арендовать 28-летнего хавбека, который может стать заменой игрокам, уехавшим выступать за свои национальные команды на Кубке Африки.
По слухам, представители «Ниццы» уже выходили на связь с агентами Маурисио.
Ранее сообщалось, что игрок также интересен бразильскому «Сан-Паулу».
Другие материалы по теме:
10:12 Слухи «Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка 3
07:17 Слухи «Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса 5
02:50 Слухи «Аякс» намерен перехватить у «Милана» Деулофеу 6
Вчера
20:47 Слухи «Тоттенхэм» претендует на Раноккию 8
Или войдите через