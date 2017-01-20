«Ницца» и «Бордо» намерены арендовать у «Зенита» Маурисио

Полузащитником «Зенита» Маурисио интересуются «Ницца» и «Бордо».

По информации источника, французские клубы хотят арендовать 28-летнего хавбека, который может стать заменой игрокам, уехавшим выступать за свои национальные команды на Кубке Африки.

По слухам, представители «Ниццы» уже выходили на связь с агентами Маурисио.

Ранее сообщалось, что игрок также интересен бразильскому «Сан-Паулу».