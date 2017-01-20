Рейтинг@Mail.ru

«Ницца» и «Бордо» намерены арендовать у «Зенита» Маурисио

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Ницца, Бордо, Маурисио
Сегодня, 13:17 | Источник: footmercato.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитником «Зенита» Маурисио интересуются «Ницца» и «Бордо».

По информации источника, французские клубы хотят арендовать 28-летнего хавбека, который может стать заменой игрокам, уехавшим выступать за свои национальные команды на Кубке Африки.

По слухам, представители «Ниццы» уже выходили на связь с агентами Маурисио.

Ранее сообщалось, что игрок также интересен бразильскому «Сан-Паулу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:22
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:48 Слухи «Ливерпуль» готов предложить «Ман Сити» 15 млн евро за Харта 0
10:12 Слухи «Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка 3
09:02 Слухи «Интер» попробует приобрести у «Ромы» Маноласа за 40 млн евро 6
08:11 Рамос сменит «Боруссию» на «Чунцин Лифань», до конца сезона будет арендован «Гранадой» 6
07:17 Слухи «Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса 5
06:11 Слухи «Милан» сделал «Эвертону» заключительное предложение по Деулофеу 4
05:50 Источник: «Перес рассчитывает продать Роналду до истечения контракта» 27
04:41 Слухи «Вест Хэм» и «Саутгемптон» согласовали переход Фонте 1
02:50 Слухи «Аякс» намерен перехватить у «Милана» Деулофеу 6
Вчера
20:47 Слухи «Тоттенхэм» претендует на Раноккию 8
все материалы по этой теме
Турниры