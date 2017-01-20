Ливермор сменил «Халл» на «Вест Бромвич»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вест Бромвич, Халл Сити, Ливермор Джейк
Сегодня, 13:27 | Источник: ФК "Вест Бромвич" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Вест Бромвич Альбион» сообщает о подписании клубом теперь уже бывшего полузащитника «Халл Сити» Джейка Ливермора.
27-летний игрок уже прошел медосмотр в своем новом клубе и поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.
Примечательно, что Ливермор лишь в прошлом месяце заключил с «Халл Сити» новый контракт.
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