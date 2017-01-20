Ливермор сменил «Халл» на «Вест Бромвич»

Пресс-служба «Вест Бромвич Альбион» сообщает о подписании клубом теперь уже бывшего полузащитника «Халл Сити» Джейка Ливермора.

27-летний игрок уже прошел медосмотр в своем новом клубе и поставил подпись под контрактом, рассчитанным на 4.5 года.

Примечательно, что Ливермор лишь в прошлом месяце заключил с «Халл Сити» новый контракт.