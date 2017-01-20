Ди Мария: «Китай - не для меня, отработаю свой контракт с ПСЖ до конца»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария дал понять, что его не привлекает переход в один из китайских клубов:

«Мой действующий контракт с ПСЖ рассчитан еще на два года. Моя семья счастлива в Париже. Я останусь в клубе до истечения срока контракта. Люди могут думать что хотят. Некоторые хотят перейти в Китай, ведь огромные деньги притягивают многих. Но это не про меня, я предпочту остаться в ПСЖ и достигнуть своей цели: выиграть Лигу чемпионов».