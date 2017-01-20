Рейтинг@Mail.ru

Ди Мария: «Китай - не для меня, отработаю свой контракт с ПСЖ до конца»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Ди Мария Анхель
Сегодня, 13:41 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария дал понять, что его не привлекает переход в один из китайских клубов

«Мой действующий контракт с ПСЖ рассчитан еще на два года. Моя семья счастлива в Париже. Я останусь в клубе до истечения срока контракта. Люди могут думать что хотят. Некоторые хотят перейти в Китай, ведь огромные деньги притягивают многих. Но это не про меня, я предпочту остаться в ПСЖ и достигнуть своей цели: выиграть Лигу чемпионов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:43 Хави: «Делле Алли - особенный футболист» 6
12:31 Обамеянг: «Летом могу уйти из „Боруссии“, но точно никогда не перейду в „Баварию“» 14
12:11 Йоветич: «Пересматривал свой гол в ворота „Реала“ раз десять» 6
11:54 Филиппо Индзаги: «Будь на месте моего брата Бьелса, все бы называли его волшебником» 1
10:49 Фото Президент «Лиона»: «Нам потребуется ещё 48 часов, чтобы завершить трансфер Депая» 9
10:34 Фото Паоло Каннаваро: «Боккетти и Кришито, вы оставите Россию без газа» 116
10:23 Де Хеа: «МЮ должен сражаться за победу на четырёх фронтах» 12
08:55 Мертезакер: «„Арсенал“ поступил правильно, продлив контракт с Косьельни» 2
08:43 Ракитич: «Жалобы Ильярраменди? Иногда лучше держать телефон в кармане» 18
08:32 Ильярраменди: «Если бы Месси носил футболку другого клуба, его бы удалили» 93
все материалы по этой теме
Турниры