Ди Мария: «Китай - не для меня, отработаю свой контракт с ПСЖ до конца»
Сегодня, 13:41 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария дал понять, что его не привлекает переход в один из китайских клубов:
«Мой действующий контракт с ПСЖ рассчитан еще на два года. Моя семья счастлива в Париже. Я останусь в клубе до истечения срока контракта. Люди могут думать что хотят. Некоторые хотят перейти в Китай, ведь огромные деньги притягивают многих. Но это не про меня, я предпочту остаться в ПСЖ и достигнуть своей цели: выиграть Лигу чемпионов».
Другие материалы по теме:
Или войдите через