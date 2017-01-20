«Ливерпуль» готов предложить «Ман Сити» 15 млн евро за Харта
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Торино, Манчестер Сити, Харт Джо
Сегодня, 13:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Судя по всему, в «Ливерпуле» не совсем удовлетворены игрой голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса и ищут им замену.
Сообщается, что представители «красных» связывались с руководством «Манчестер Сити», чтобы обсудить возможный трансфер вратаря Джо Харта, который до конца сезона был отдан манкунианским клубом в аренду в «Торино».
По слухам, «Ливерпуль» готов приобрести у «горожан» первого номера сборной Англии за 15 млн евро.
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