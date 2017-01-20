«Ливерпуль» готов предложить «Ман Сити» 15 млн евро за Харта

Судя по всему, в «Ливерпуле» не совсем удовлетворены игрой голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса и ищут им замену.

Сообщается, что представители «красных» связывались с руководством «Манчестер Сити», чтобы обсудить возможный трансфер вратаря Джо Харта, который до конца сезона был отдан манкунианским клубом в аренду в «Торино».

По слухам, «Ливерпуль» готов приобрести у «горожан» первого номера сборной Англии за 15 млн евро.