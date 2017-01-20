Кэйхилл: «Победа в финале Кубка Лиги над „Тоттенхэмом“ в 2015 году - одна из моих любимых»
Сегодня, 14:45 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Челси» Гэри Кэйхилл признался, что больше всего радости ему в карьере принесла победа над «Тоттенхэмом» в финале Кубка Лиги в 2015 году:
«Победа в финале Кубка Лиги над „Тоттенхэмом“ в 2015 году обрадовала меня больше всего.
Незадолго до этого мы проиграли и в чемпионате со счетом 3:5. Случается, поражений не избежать. Но после того результата нам пришлось месяц отвечать на вопросы журналистов о том матче.
Казалось, что мы проиграли им в финале Лиги чемпионов, столько шума было из-за одной игры. Порой вам выпадает возможность утихомирить некоторых людей, и я был очень рад, что мы обыграли „шпор“ на „Уэмбли“».
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