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Кэйхилл: «Победа в финале Кубка Лиги над „Тоттенхэмом“ в 2015 году - одна из моих любимых»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Кэйхилл Гэри
Сегодня, 14:45 | Источник: Metro.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Челси» Гэри Кэйхилл признался, что больше всего радости ему в карьере принесла победа над «Тоттенхэмом» в финале Кубка Лиги в 2015 году:

«Победа в финале Кубка Лиги над „Тоттенхэмом“ в 2015 году обрадовала меня больше всего.

Незадолго до этого мы проиграли и в чемпионате со счетом 3:5. Случается, поражений не избежать. Но после того результата нам пришлось месяц отвечать на вопросы журналистов о том матче.

Казалось, что мы проиграли им в финале Лиги чемпионов, столько шума было из-за одной игры. Порой вам выпадает возможность утихомирить некоторых людей, и я был очень рад, что мы обыграли „шпор“ на „Уэмбли“».

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