«Халл» арендовал у «Олимпиакоса» защитника сборной Норвегии
Сегодня, 15:05 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
«Халл Сити» усилился защитником «Олимпиакоса» Омаром Элабделлауи.
25-летний игрок сборной Норвегии воссоединится со своим экс-наставником Марко Силвой, который ранее возглавил английский клуб.
Футболист будет выступать за «тигров» до конца сезона на правах аренды.
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