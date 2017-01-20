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«Халл» арендовал у «Олимпиакоса» защитника сборной Норвегии

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Олимпиакос
Сегодня, 15:05 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

«Халл Сити» усилился защитником «Олимпиакоса» Омаром Элабделлауи.

25-летний игрок сборной Норвегии воссоединится со своим экс-наставником Марко Силвой, который ранее возглавил английский клуб.

Футболист будет выступать за «тигров» до конца сезона на правах аренды.

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