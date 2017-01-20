«Халл» арендовал у «Олимпиакоса» защитника сборной Норвегии

«Халл Сити» усилился защитником «Олимпиакоса» Омаром Элабделлауи.

25-летний игрок сборной Норвегии воссоединится со своим экс-наставником Марко Силвой, который ранее возглавил английский клуб.

Футболист будет выступать за «тигров» до конца сезона на правах аренды.