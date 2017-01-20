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«Ман Сити» готов продать Агуэро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Агуэро Серхио, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 15:25 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить нападающего Серхио Агуэро в другой клуб.

Сообщается, что накануне наставник и игрок поужинали в ресторане, где обговорили будущее аргентинца в клубе.

По слухам, испанский специалист затеял глобальную перестройку в составе «горожан» и видит Габриэля Жезуса главной ударной силой команды в будущем.

Потому 3-й бомбардир в истории «горожан» может подыскивать себе новый клуб.

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