«Ман Сити» готов продать Агуэро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить нападающего Серхио Агуэро в другой клуб.

Сообщается, что накануне наставник и игрок поужинали в ресторане, где обговорили будущее аргентинца в клубе.

По слухам, испанский специалист затеял глобальную перестройку в составе «горожан» и видит Габриэля Жезуса главной ударной силой команды в будущем.

Потому 3-й бомбардир в истории «горожан» может подыскивать себе новый клуб.