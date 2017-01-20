«Ман Сити» готов продать Агуэро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, Агуэро Серхио, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 15:25 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отпустить нападающего Серхио Агуэро в другой клуб.
Сообщается, что накануне наставник и игрок поужинали в ресторане, где обговорили будущее аргентинца в клубе.
По слухам, испанский специалист затеял глобальную перестройку в составе «горожан» и видит Габриэля Жезуса главной ударной силой команды в будущем.
Потому 3-й бомбардир в истории «горожан» может подыскивать себе новый клуб.
Другие материалы по теме:
10:12 Слухи «Рома» поспорит с киевским «Динамо» за Хильемарка 3
07:17 Слухи «Фенербахче» хочет арендовать у «Ювентуса» Эрнанеса 5
02:50 Слухи «Аякс» намерен перехватить у «Милана» Деулофеу 7
Или войдите через
иногда и в баварии было такое впечатление
что он приехал ослабить как может (и не только у меня)
1 друг есть он его всегда называет "засланный казачок!")))
Эго ставит вперед.
Увидим что получится,пока все Тухленько.
бадштубер в аренде в шальке
харта убрал теперь агуэрро
не к добру это для сити
— Пеп Гвардиола (2009 год).
Мужик слово держит.
Да вот так просто - с каждым годом, всё больше лечится, всё меньше играет, и всё больше проваливает игры. Большинство судит об игроке по тому, насколько он известен, как круто звучит его имя как бренд, кто там вообще смотрит футбол?))) Серхио уже скоро 29 лет, не так уж и молод по меркам нападающего, если хотят за него выручить хорошие деньги, то продавать нужно сейчас. Через 1-2 года может резко подешеветь в цене.
Хотя я бы его оставил в команде - не смотря ни на что, это форвард мирового класса. Даже, если на него впредь не делать ставку, то как джокер всегда пригодится. А вот кого бы я продал, так это Ихеаначо, Гюндогана, Наваса, и почти целиком защиту - Коларов, Сабалета, Санья, Компани. Также есть отправленные в аренду Насри, Мангала и Бони. Одни просто не уровень нынешних амбиций Сити, другие не вылазят из лазарета. Если ничего не путаю, говорили, что за последние пару лет клуб потратил 20 млн только на "содержание" Компани, который 95% времени пребывает в лазарете. Видимо, Гюндогана купили, чтоб Венсан не скучал, а теперь есть возможности собрать целую троицу - Бадштубер на подходе, если верить слухам.
Конечно, можно, почти никого и не продавать, просто почти всех загнать резерв, а на их места купить игроков взамен под основу, но только уж больно это дорого и неразумно, даже для шейхов. тем более, игроки у которых не идёт игра, сидящие в лазарете и на лавке, только создают негативный настрой команде своим невезением и нытьём о лучшем контракте и большем количестве игрового времени.
То, что кардинальные перемены нужны Сити здесь и сейчас, сомнений нет, важно правильно их провести. Жезус на слуху, многообещающий игрок, надеюсь Пеп знает, что делает. Уж в чём-чём, а в атакующей игре он знает толк.