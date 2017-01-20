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«Лион» объявил о трансфере Депая

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферы, Лион, Ман Юнайтед, Депай Мемфис
Сегодня, 15:49 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Лиона» сообщает о том, что вингер Мемфис Депай стал игроком французского клуба.

22-летний голландец переходит в стан «ткачей» из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, «Лион» заплатит МЮ за игрока 16.5 млн евро, еще 8 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.

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