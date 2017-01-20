«Лион» объявил о трансфере Депая
Сегодня, 15:49 | Источник: Твиттер ФК "Лион" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Лиона» сообщает о том, что вингер Мемфис Депай стал игроком французского клуба.
22-летний голландец переходит в стан «ткачей» из «Манчестер Юнайтед».
Как сообщалось ранее, «Лион» заплатит МЮ за игрока 16.5 млн евро, еще 8 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.
Другие материалы по теме:
13:27 Официально Фото Ливермор сменил «Халл» на «Вест Бромвич» 6
01:51 Официально Фото Жоау Педру пополнил состав «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
Вчера
23:16 Официально Фото Пеннант продолжит карьеру в «Бери» 0
22:57 Официально Фото «Аталанта» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии 0
14:46 Официально «Гранада» подписала защитника сборной Исландии 3
14:39 Официально «Манчестер Сити» объявил о подписании Габриэля Жезуса 5
06:40 Официально Фото Джермейн Джонс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» 2
18 января 2017
23:07 Официально Фото «Монако» приобрёл 17-летнего хавбека «Аякса» 5
21:18 Фото Салли Мунтари перебрался в «Пескару» 2
Или войдите через