«Лион» объявил о трансфере Депая

Пресс-служба «Лиона» сообщает о том, что вингер Мемфис Депай стал игроком французского клуба.

22-летний голландец переходит в стан «ткачей» из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, «Лион» заплатит МЮ за игрока 16.5 млн евро, еще 8 млн будут предусмотрены в качестве бонусов.