Президент Ла Лиги: «Я не чувствую себя виноватым в поражениях какой-либо из команд»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает защитника «Барселоны» Жерара Пике примером для подражания, несмотря на то, что между двумя не самые хорошие отношения:

«Пике? Это настоящий профессионал. Очень умный и подготовленный к жизни человек, у которого есть жизнь и за пределами футбольного поля - компании и проекты. Он является образцом для подражания для других футболистов.

Жалобы на судейство не наносят вред имиджу Ла Лиги. Хорошего они ничего не дают, но и избавляться от них не нужно. Это ведь молодые парни, которые заканчивают игры на эмоциях. Однако давайте не будем делать из мухи слона.

И да, я не чувствую себя виноватым в поражениях какой-либо из команд, пусть даже некоторые меня и обвиняют».