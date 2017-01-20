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Президент Ла Лиги: «Я не чувствую себя виноватым в поражениях какой-либо из команд»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Пике Жерар
Сегодня, 16:04 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает защитника «Барселоны» Жерара Пике примером для подражания, несмотря на то, что между двумя не самые хорошие отношения:

«Пике? Это настоящий профессионал. Очень умный и подготовленный к жизни человек, у которого есть жизнь и за пределами футбольного поля - компании и проекты. Он является образцом для подражания для других футболистов.

Жалобы на судейство не наносят вред имиджу Ла Лиги. Хорошего они ничего не дают, но и избавляться от них не нужно. Это ведь молодые парни, которые заканчивают игры на эмоциях. Однако давайте не будем делать из мухи слона.

И да, я не чувствую себя виноватым в поражениях какой-либо из команд, пусть даже некоторые меня и обвиняют».

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