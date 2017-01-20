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Калинич: «Я остаюсь в „Фиорентине“, это моё решение»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Фиорентина, Тяньцзинь Ц, Калинич Никола
Сегодня, 16:15 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Фиорентины» Никола Калинич, которому китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал контракт с окладом в 12 млн евро, принял решение остаться в итальянском клубе:

«Я остаюсь в „Фиорентине“, это мое решение.

Хочу продолжать выступать в Италии, в клубе, куда я перешел два года назад, там, где я хорошо себя чувствую.

Я испытал большое давление, в СМИ меня отправляли в Китай так, будто хотели избавиться от меня, но это не относится к „Фиорентине“ и болельщикам клуба.

Я не знаю, какое предложение „Тяньцзинь Цюаньцзянь“ делал „Фиорентине“, но сам я получал предложение, от которого отказался».

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