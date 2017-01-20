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Дьяков проходит просмотр в «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Анжи, Динамо М, Дьяков Виталий
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Динамо» Виталий Дьяков проходит просмотр в «Анжи». Об этом сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

«Дьяков сегодня прибыл на просмотр. Но решение по нему, как и по всем потенциальным новичкам, будет принимать главный тренер».

Первую часть сезона Дьяков провел в «Томи», однако зимой расторг контракт с клубом из-за финансовых проблем томичей.

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