Защитник «Динамо» Виталий Дьяков проходит просмотр в «Анжи». Об этом сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

«Дьяков сегодня прибыл на просмотр. Но решение по нему, как и по всем потенциальным новичкам, будет принимать главный тренер».

Первую часть сезона Дьяков провел в «Томи», однако зимой расторг контракт с клубом из-за финансовых проблем томичей.