Дьяков проходит просмотр в «Анжи»
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Динамо» Виталий Дьяков проходит просмотр в «Анжи». Об этом сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.
«Дьяков сегодня прибыл на просмотр. Но решение по нему, как и по всем потенциальным новичкам, будет принимать главный тренер».
Первую часть сезона Дьяков провел в «Томи», однако зимой расторг контракт с клубом из-за финансовых проблем томичей.
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