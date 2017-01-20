«Фиорентина» контактирует с «Зенитом» по Маурисио и Нету

«Фиорентина» активно интересуется защитником «Зенита» Нету и полузащитником Маурисио. Об этом сообщает агентство, представляющее интересы обоих игроков.

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской „Фиорентиной“. Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством „Зенита“ о возможности перехода футболистов.

На сегодняшний момент мы даем не более 50 %, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами».

Контракты игроков с «Зенитом» рассчитаны до лета 2019 года.