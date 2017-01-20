Рейтинг@Mail.ru

«Фиорентина» контактирует с «Зенитом» по Маурисио и Нету

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Фиорентина, Зенит, Маурисио, Нету
Сегодня, 17:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

«Фиорентина» активно интересуется защитником «Зенита» Нету и полузащитником Маурисио. Об этом сообщает агентство, представляющее интересы обоих игроков.

«Французские клубы не проявляли интерес к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идет с итальянской „Фиорентиной“. Более того, команда хочет заполучить еще и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством „Зенита“ о возможности перехода футболистов.

На сегодняшний момент мы даем не более 50 %, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда еще не поступало, клуб контактировал только с нами».

Контракты игроков с «Зенитом» рассчитаны до лета 2019 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:49
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:31
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:24 Слухи Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой» 77
13:06 Слухи «Спартак» и ЦСКА поспорят за хавбека «Спортинга» Бруно Сезара 109
04:58 Клаессон близок к переходу в «Краснодар» 6
03:03 Трабукки: «Очень известный тренер расспрашивал Карреру о Марио Фернандесе» 18
Вчера
22:47 Слухи Источник: «Яковлев сменит „Анжи“ на „Крылья Советов“» 9
20:41 Слухи «Зенит» нацелился на Настасича 61
Александр Чистяков
Форвард для ЦСКА
​Приоритетная задача ЦСКА на зиму – приобретение «большого» нападающего. «Соккер.ру» обозначает параметры и делится информацией об игроках, чьи фамилии мелькают в прессе.
Комментариев: 27
05:07 Слухи «Зенит» заинтересовался защитником «Интера» Раноккией 14
18 января 2017
14:29 Самарис, которым интересовался «Зенит», отверг предложение из России 91
14:21 Шляхтин: «Интерес к Паскуато? Есть „хотелки“, а есть „могелки“, предложений по нему нет» 10
все материалы по этой теме
Турниры