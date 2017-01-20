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Зидан: «Критика прессы в адрес Данило несправедлива»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Данило, Зидан Зинедин
Сегодня, 17:31 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заступился за защитника команды Данило, который подвергся очередной порции критики после поражения «сливочных» от «Сельты» (1:2) в матче Кубка Испании.

«Мне кажется, что Данило не заслужил обструкции со стороны болельщиков. Но еще более несправедлива его критика в прессе. Данило - большой профессионал. Думаю, он играет хорошо, хотя должен добавлять, как и вся остальная команда».

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