Зидан: «Критика прессы в адрес Данило несправедлива»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заступился за защитника команды Данило, который подвергся очередной порции критики после поражения «сливочных» от «Сельты» (1:2) в матче Кубка Испании.

«Мне кажется, что Данило не заслужил обструкции со стороны болельщиков. Но еще более несправедлива его критика в прессе. Данило - большой профессионал. Думаю, он играет хорошо, хотя должен добавлять, как и вся остальная команда».