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«Марсель» передумал покупать Пайета

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Марсель, Вест Хэм, Пайет Димитри
Сегодня, 17:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации британских СМИ, «Марсель» отказался от идеи покупки полузащитника «Вест Хэма» Димитри Пайета и переключился на других футболистов. Французский клуб сделал несколько предложений по хавбеку, но ни одно из них не удовлетворило «молотков». 

Ранее Пайет отказался играть за «Вест Хэм», так как хотел перейти как раз в «Марсель» по семейным обстоятельствам. Также у него есть выгодные предложения из Китая.

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