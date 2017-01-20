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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Зенит, Локомотив Т
Сегодня, 18:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» провел очередной контрольный матч на своем сборе в Дубае. На этот раз подопечным Мирчи Луческу противостоял ташкентский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Зенит»: Кержаков (Бабурин 46), Зуйков (Чернов 46), Йованович (Ломбертс 46), Кришито (Нету 46), Жирков (Анюков 46), Жулиано (Могилевец 46), Цаллагов (Юсупов 46), Эрнани (Хави Гарсия 46), Молло (Мусаев 68), Шатов (Мак 46), Джорджевич (Кокорин 46).

Два дня назад «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Видеотоном» (1:1).

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