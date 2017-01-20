«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
Сегодня, 18:02 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» провел очередной контрольный матч на своем сборе в Дубае. На этот раз подопечным Мирчи Луческу противостоял ташкентский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Зенит»: Кержаков (Бабурин 46), Зуйков (Чернов 46), Йованович (Ломбертс 46), Кришито (Нету 46), Жирков (Анюков 46), Жулиано (Могилевец 46), Цаллагов (Юсупов 46), Эрнани (Хави Гарсия 46), Молло (Мусаев 68), Шатов (Мак 46), Джорджевич (Кокорин 46).
Два дня назад «сине-бело-голубые» сыграли вничью с «Видеотоном» (1:1).
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Особенно касается спартачей, чей клуб тока вылетел на сбор, а играть планируют аж в феврале.
Устать боятся...
Красава)))
это что-то новое) на соккере такого отродясь не было)
Да ладно бы адекватный троллинг,а то тут такое ощущение,что в психбольнице день открытых дверей.
скажут наигрывали,жарко,поле не то,не в силу играли и так далее!!
Источник: «5-6 игроков „Зенита“ покинут клуб этой зимой»
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Совпадение? Не думаю :)
хватит их тут таких!
когда у арабских детей выиграли,они это видео на всех новостях скидывали 3 дня!!1
А чуть посильнее румыны и узбеки и все,ладу не дали,
просто отскочили!
Но не повезло им))
могли середняка наказать
И где он щас? Локомотив Ташкент, карл)