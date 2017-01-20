МЮ при желании сможет обратно выкупить Депая у «Лиона»

«Манчестер Юнайтед» сможет вернуть нападающего Мемфиса Депая из «Лиона», если посчитает нужным. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо настоял, чтобы в контракт голландца включили пункт, согласно которому МЮ при желании сможет выкупить Депая обратно. Сумма, которая потребуется для выкупа, не сообщается.

Напомним, что Депай обошелся «Лиону» в 16.5 млн евро. Еще 8 будут предусмотрены в качестве бонусов.