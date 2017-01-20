МЮ при желании сможет обратно выкупить Депая у «Лиона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Лион, Депай Мемфис, Моуриньо Жозе
Сегодня, 18:23 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Манчестер Юнайтед» сможет вернуть нападающего Мемфиса Депая из «Лиона», если посчитает нужным. Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо настоял, чтобы в контракт голландца включили пункт, согласно которому МЮ при желании сможет выкупить Депая обратно. Сумма, которая потребуется для выкупа, не сообщается.
Напомним, что Депай обошелся «Лиону» в 16.5 млн евро. Еще 8 будут предусмотрены в качестве бонусов.
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