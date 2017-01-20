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Дешахт оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды

Соккер.Ру // Заграница: события, Андерлехт, Дешахт Оливье
Сегодня, 18:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Андерлехта» Оливье Дешахт оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей же команды. В 2013 году он поставил 50 евро на матч «Андерлехта» против ПСЖ, где спрогнозировал, что бельгийцы уступят со счетом 0:5. Именно так встреча и завершилась. Помимо этого от имени Дешахта делались и другие прогнозы против своей команды.

Сам Оливье настаивает, что ставки с его лицевого счета делал его брат Хавьер. Впрочем, Хавьер решением суда также обеднеет на 100 тысяч евро.

Дешахт перешел в «Андерлехт» в 2001 году. На счету игрока более 400 матчей за бельгийскую команду.

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