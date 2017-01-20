Клопп: «Ван Бастен может придумать свою игру, а футболу изменения ни к чему»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , ван Бастен Марко
Сегодня, 19:04 | Источник: Teamtalk.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавние предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена касательно введения новых правил в футболе. Так, голландец предложил заменить послематчевые пенальти на аналог хоккейных буллитов и отменить офсайды.
«Эта замечательная игра не требует изменений. Они уже увеличили число команд на чемпионате мира, чем подвергли футбол опасности. Чиновники извлекут из этого максимальную выгоду, но они не заботятся о будущем нашей игры.
Ван Бастен может придумать свою собственную игру, а футболу изменения ни к чему».
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PS Клопп не прав, плохой из него иноватор если новые правила вступят глядишь и Ливер чемпионом станет!!!
Клопп прав в том, что не нужно кардинально всё менять. Но какие-то моменты можно рассмотреть, футбол должен улучшаться.
Офсайды выгодны судьям и мошенникам,так как можнл отменять гол и наоборот а пенальти это тоже туфта.