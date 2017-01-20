Клопп: «Ван Бастен может придумать свою игру, а футболу изменения ни к чему»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавние предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена касательно введения новых правил в футболе. Так, голландец предложил заменить послематчевые пенальти на аналог хоккейных буллитов и отменить офсайды.

«Эта замечательная игра не требует изменений. Они уже увеличили число команд на чемпионате мира, чем подвергли футбол опасности. Чиновники извлекут из этого максимальную выгоду, но они не заботятся о будущем нашей игры.

Ван Бастен может придумать свою собственную игру, а футболу изменения ни к чему».