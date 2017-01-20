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Клопп: «Ван Бастен может придумать свою игру, а футболу изменения ни к чему»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген , ван Бастен Марко
Сегодня, 19:04 | Источник: Teamtalk.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал недавние предложения технического директора ФИФА Марко ван Бастена касательно введения новых правил в футболе. Так, голландец предложил заменить послематчевые пенальти на аналог хоккейных буллитов и отменить офсайды.

«Эта замечательная игра не требует изменений. Они уже увеличили число команд на чемпионате мира, чем подвергли футбол опасности. Чиновники извлекут из этого максимальную выгоду, но они не заботятся о будущем нашей игры.

Ван Бастен может придумать свою собственную игру, а футболу изменения ни к чему».

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