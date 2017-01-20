Селюк: «С моими футболистами „Томь“ сможет на равных бороться со „Спартаком“»
Сегодня, 19:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Футбольный агент Дмитрий Селюк продолжает активно сватать своих молодых клиентов в «Томь». Ранее Селюк уже предлагал томскому клубу бесплатно шестерых иностранных игроков в возрасте до 21 года.
«Сегодня „Зенит“ сыграл вничью с ташкентским „Локомотивом“. В составе „Локомотива“ сыграли три молодых ивуарийца, и „Локомотив“ ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В „Томь“ могут прийти футболисты не хуже. Если „Томь“ возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с „Зенитом“, но и со „Спартаком“».
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А Зенит играл как на разминке в двух сторонку)))
Я к тому, что будь все так просто, "некоррумпированные" европейцы, давно бы уже массово работали по схеме, предложенной Селюком.
Хороший товар в рекламе не нуждается.
Кстати и Спартак давно не показатель