Селюк: «С моими футболистами „Томь“ сможет на равных бороться со „Спартаком“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк продолжает активно сватать своих молодых клиентов в «Томь». Ранее Селюк уже предлагал томскому клубу бесплатно шестерых иностранных игроков в возрасте до 21 года.

«Сегодня „Зенит“ сыграл вничью с ташкентским „Локомотивом“. В составе „Локомотива“ сыграли три молодых ивуарийца, и „Локомотив“ ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В „Томь“ могут прийти футболисты не хуже. Если „Томь“ возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с „Зенитом“, но и со „Спартаком“».