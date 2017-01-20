Рейтинг@Mail.ru

«Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Лехия, Терек
Сегодня, 19:48 | Источник: Твиттер ФК "Терек" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Терек» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил «Лехии», ныне занимающей второе место в чемпионате Польши.

«Терек» - «Лехия» - 3:4 (0:2)
Голы: Иванов 55, 90+3, Уциев 74 — Пайшау 21, Пешко 23, Кусвик 48, 67 (пен).

«Терек» (1 тайм): Гудиев, Родолфо, Семенов, Плиев, Муслуев, Магомадов, Пирис, Торже, Грозав, Митришев, Мбенг.

«Терек» (2 тайм): Годзюр, Уциев, Анхель, Рукас, Мохаммади, Кузяев, Адилсон, Роши, Бериша, Иванов, Балай.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Мемом по зимней скуке!
«Соккер.ру» извлекает на свет продукты народного творчества из наших галерей. Мемы с юмором, моралью и повышенной социальной ответственностью – к вашему вниманию!
Комментариев: 1
18:02 «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента 153
17:14 Дьяков проходит просмотр в «Анжи» 16
Александр Чистяков
Кому улыбнётся весна в РФПЛ?
​«Спартак» начнет весеннюю часть сезона с форой в 5 очков от «Зенита», ЦСКА отстает от лидера на 8 баллов. «Соккер.ру» выводит чемпионские графики претендентов на титул.
Комментариев: 36
Вчера
12:39 Кадиев: «Керимов сказал: „Либо закрою клуб, либо ты им займёшься“» 39
12:36 Фото Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020 46
18 января 2017
21:09 Юношеская сборная России вышла в финал Мемориала Гранаткина 13
14:06 Семак ввел в «Уфе» штрафы за мат 52
13:36 Слухи 3 млн евро за переход Молло были оформлены как бонусы и комиссионные 64
01:52 Осужденные во Франции российские болельщики вернулись в Москву 10
все материалы по этой теме
Турниры