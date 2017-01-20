«Терек» уступил «Лехии», несмотря на дубль Иванова
Сегодня, 19:48 | Источник: Твиттер ФК "Терек" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Терек» в товарищеском матче на сборе в Турции уступил «Лехии», ныне занимающей второе место в чемпионате Польши.
«Терек» - «Лехия» - 3:4 (0:2)
Голы: Иванов 55, 90+3, Уциев 74 — Пайшау 21, Пешко 23, Кусвик 48, 67 (пен).
«Терек» (1 тайм): Гудиев, Родолфо, Семенов, Плиев, Муслуев, Магомадов, Пирис, Торже, Грозав, Митришев, Мбенг.
«Терек» (2 тайм): Годзюр, Уциев, Анхель, Рукас, Мохаммади, Кузяев, Адилсон, Роши, Бериша, Иванов, Балай.
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