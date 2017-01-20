Миранда: «„Интер“ должен стремиться к Скудетто»
Сегодня, 20:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Интера» Жоао Миранда рассказал о целях и задачах своего клуба.
«Наша цель - закончить сезон на как можно более высоком месте в турнирной таблице. Мы знаем, что выиграть Скудетто будет трудно, но до тех пор, пока это возможно, нужно стремиться к вершине. Впрочем, нельзя забывать, что главная наша задача - занять место в тройке, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
„Интер“ располагает хорошими футболистами, но раньше нам чего-то не хватало в плане тактики. Пиоли привнес в команду то, что сделало нас сильнее тактически и психологически».
В последнем своем матче «Интер» обыграл «Болонью» (3:2) и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
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Сегодня 20:18, редактировал Сегодня 20:22
ответ пользователю справедливый коммунист (раскрыть)
Интер не Ювентус что бы стремится в серию Б.
это уважение? где твой ответ ему?