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Кассано: «Что мне делать в Китае?»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Сампдория, Кассано Антонио
Сегодня, 20:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано подтвердил, что хочет разорвать контракт с генуэзским клубом, а также рассказал, что не собирается ехать в Китай.

«Да, я просил клуб о разрыве контракта. Теперь я жду, чем кончится дело. Прямо сейчас я в порядке, я весело провожу время в компании своей семьи и счастлив.

Китай? А что мне там делать? Сейчас я счастлив, находясь вместе с семьей».

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