Кассано: «Что мне делать в Китае?»

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано подтвердил, что хочет разорвать контракт с генуэзским клубом, а также рассказал, что не собирается ехать в Китай.

«Да, я просил клуб о разрыве контракта. Теперь я жду, чем кончится дело. Прямо сейчас я в порядке, я весело провожу время в компании своей семьи и счастлив.

Китай? А что мне там делать? Сейчас я счастлив, находясь вместе с семьей».