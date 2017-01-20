Кассано: «Что мне делать в Китае?»
Сегодня, 20:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано подтвердил, что хочет разорвать контракт с генуэзским клубом, а также рассказал, что не собирается ехать в Китай.
«Да, я просил клуб о разрыве контракта. Теперь я жду, чем кончится дело. Прямо сейчас я в порядке, я весело провожу время в компании своей семьи и счастлив.
Китай? А что мне там делать? Сейчас я счастлив, находясь вместе с семьей».
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